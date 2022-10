Alper Yılmaz: 'Hakem hatalarının cezasını biz çekiyoruz'

Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.



Milli takım maçlarından dolayı iyi bir hazırlık dönemi geçiremediklerini ancak bunun bütün takımlar için geçerli olduğunu dile getiren Alper Yılmaz, "İki tane şampiyonluktan sonra takımın ana çekirdeğini korumak istiyorduk ancak bazı değişiklikler yapmamız gerektiğini düşünüyorduk. Ergin hocanın raporu doğrultusunda onlara yöneldik ve istediği oyuncuları almaya çalıştık. Clyburn, Zizic gibi önemli oyuncuları kadromuza dahil ettik. 4 numara pozisyonumuzu değiştirdik. Türk oyunculardan biraz katkı almaya çalıştık. Altyapıdan iki tane oyuncumuzu A takıma çıkardık. Dolayısıyla asıl oyuncularımızı tutarak, doğru oyuncuları seçtiğimizi düşünüyorum. Ancak bunu sezonun ilerleyen dönemlerinde göreceğiz. Milli takımlardan dolayı çok iyi bir hazırlık dönemi geçiremedik. Bütün takımlar aynı durumda. Hiçbir takım hazır değil. O yüzden adaptasyon sürecini daha da kısaltabilirsek iyi oynayıp, sezonu güzel tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.



"PLAY-OFFLAR, SONRASINDA FİNAL-FOUR SONRASINDA ŞAMPİYONLUK HEDEFİYLE İLERLİYORUZ"



Euroleague'de şansız maçlar kaybettiklerini dile getiren Yılmaz, "Süremiz yok aslında. Dün de daha iyi oynamalıydık. Geçen hafta şansız kaybettiğimiz bir maç oldu. Son saniyelerde biten maçlar oldu. 3'te 3 de yapabilirdik ama 3 maçta 1 galibiyetle ilerliyoruz. Her maça aynı önemi vermek zorundayız. Alba Berlin de ciddi bir takım. Zaten Avrupa'nın en iyi 18 takımının yer aldığı bir ligde bütün takımlar kuvvetli. O yüzden bir an önce alışıp, iyi oynayıp kazanmaya başlıyor olmamız lazım. Her maçı kazanmak önemli. Kazanarak bu yolda alışıp; play-offlar, sonrasında final-four sonrasında şampiyonluk hedefiyle ilerliyoruz" şeklinde konuştu.



"HAKEMLER HATA YAPARSA YİNE CEZASINI BİZ ÇEKİYORUZ "



Euroleague'in Monaco maçının ardından hakem hatasını kabul edip, bunu açıkladığını söyleyen Yılmaz, "Euroleague son 4 senedir hakem hatalarını kabul edip, maçlardan sonra açıklama yapıyor. Bu daha önce diğer takımlara da olmuştu. Maalesef basketbolda böyle şeyler var. Biz daha dikkatli bir yönetim için onlarla işbirliği içinde çalışıyoruz. İyi oynayanın sahada belli olduğu ve kazandığı bir mücadele istiyoruz. Biz hata yapınca cezasını çekiyoruz ama hakemler hata yaparsa yine cezasını biz çekiyoruz gibi bir durum var. Onlar da insan hata yapacaklardır ama inşallah bundan sonra maçın sonucunu etkileyecek hatalar olmaz" diye konuştu.



"SHANE LARKIN 15-20 KASIM'DA DÖNEBİLİR"



Takımın yıldız ismi Shane Larkin'in sağlık durumu hakkında da bilgiler veren Alper Yılmaz, "Larkin şu anda Amerika'da. Ancak önümüzdeki hafta bizimle olacak. Sonrasında da elinin durumuna göre toplu antrenmanlara başlayacak. Gün gün takip etmemiz gereken bir durum. 15 - 20 Kasım gibi takımla beraber olabilir. Şu an için yeni bir oyuncu arayışımız yok. Larkin'in tedavi sürecini hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.



"9 MAÇTIR KAPALI GİŞE GİDİYORUZ"



9 maçtır kapalı gişe oynadıklarını hatırlatan Alper Yılmaz, sözlerini şöyle noktaladı:



"Sağ olsun taraftarımız bizi hiç yalnız bırakmıyor. 9 maçtır kapalı gişe gidiyoruz. Cuma günü önemli bir maçımız var. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projemiz pembe topun da yer alacağı bir maç. Bütün iç saha maçlarında taraftarımızın desteğini hissetmek bizim için çok önemli. Sinan Erdem'i rakipler için zorlu bir arenaya dönüştürüyorlar. Onların desteğiyle biz daha başarılı oluyoruz. Hepsine teşekkür ediyorum ve bu desteklerini sürdürmelerini istiyorum"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ