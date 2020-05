Alper Yılmaz: 'Euroleague devam etmeyecek gibi gözüküyor'

Anadolu Efes Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, basketbolda liglerin sonlandırılmasıyla ilgili, "Türkiye Basketbol Federasyonu, haklı gerekçelerle bir karar aldı. Şampiyon adayı olarak bu yolda ilerleyememek bizi üzdü ama her şeyden önce insan sağlığı." dedi.Alper Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle basketbolda liglerin şampiyon ilan edilmeden sonlandırılması, THY Avrupa Ligi'nde sezonun kalan bölümünün geleceği ve lacivert-beyazlı takımla ile ilgili AA muhabirlerinin sorularını cevapladı.Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kulüpler ve ilgili bakanlıklarla yaptığı görüşmeden sonra ligleri sonlandırdığını belirten Yılmaz, "Bu karara saygı duyuyoruz. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Tabii sezonun oynanarak bitirilmesi ve hak edenin şampiyon olmasını tercih ederdik ancak dünyanın içinde bulunduğu ortamda maalesef bu mümkün olmadı." ifadelerini kullandı.ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmayı hedeflediklerini ancak salgın nedeniyle bunun mümkün olmadığını aktaran Alper Yılmaz, "Türkiye Basketbol Federasyonu, haklı gerekçelerle bir karar aldı. Şampiyon adayı olarak bu yolda ilerleyememek bizi üzdü ama her şeyden önce insan sağlığı. Şampiyon olmayı istiyorduk. Federasyonun yönergesinde düşen takımlar normal sezonda, şampiyon ise play-off'lar sonucunda belirleniyor. Çok iyi geçen bir sezonun yarıda kalması bizde üzüntü yarattı ama ne bizi şampiyon yapmadılar diye kimseyi suçlayabiliriz ne de keşke bizi şampiyon yapsaydınız diyebiliriz. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Yapacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.Lacivert-beyazlı basketbol takımının oyuncuları ve başantrenörü Ergin Ataman'ın liglerle ilgili alınan karara gösterdikleri tepki hakkında da görüşlerini aktaran Alper Yılmaz, şunları söyledi:"Oyuncular ligin bitirilmesine hazırdı. Tabii ki emeklerinin sonucunu göremiyor olmak onları da üzüyor. Bütün basketbolcuların, sezonun oynanmadan bitmiş olmasından üzüntü duyduğunu düşünüyorum. Hepsi ağustos ayından beri emek veriyor. Sonucunu görmek için ve kazanmak için basketbol oynuyorlar. Ancak kimsenin sağlığını tehlikeye atmak istemiyoruz. Doğru şartlar oluşmadan basketbolun oynanmamasında hepimiz hemfikiriz. Ergin hoca, gecesini gündüzüne katarak antrenman yaptırıyor, oyuncularla aynı eforu harcıyor. O da maçların oynanmasını isterdi, onun da insan sağlığını önemsediğini ve oyuncularının veya basketbol ailesinden herhangi birinin riske atılmasını istemediğini biliyorum."Alper Yılmaz, 24 Mayıs'ta sezona devam edilip edilmeyeceğine karar verilecek THY Avrupa Ligi ile ilgili şunları kaydetti:"Avrupa Ligi, oynamak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Kulüplerle iş birliği içindeler. Avrupa Ligi, 10 ülke takımından oluşan hatta 15-16 ülkeyi etkileyen bir yapı. 10 ülkenin bir anda seyahate başlayabilmesi, bir ülkede toparlanabilmesi ve orada maçlara başlayabilmesi çok ciddi organizasyon gerektiriyor. Bunun için ciddi çalışma içerisindeler. Ülkemizde tablo daha iyiye gidiyor ama Rusya'da her gün hastalanan sayısı artıyor. İspanya, İtalya'ya nazaran biraz daha kötü ama ne zaman normalleşir bilmiyoruz. ABD, Kovid-19'un merkez üssü görünüyor. Bütün takımların çoğunun yabancı oyuncusu ABD'den gelecek. Dolayısıyla 24 Mayıs'ın son tarih olarak belirlenmesinin nedeni bu tarihte sonra insanlara seyahat ve karantina zamanı sağlayabilmek. THY Avrupa Ligi, üstün çabalara rağmen devam etmeyecek gözüküyor. Burada 18 takımın riski mevcutsa zaten Avrupa Ligi bu turnuvayı yaptırmayacak."Avrupa Ligi Oyuncular Birliği ile yapılan anlaşma kapsamında basketbolcuların maaşlarında indirime gidilmesini de olumlu karşıladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu, bizim özellikle bu sene kayıplarımızı bir nebze de olsa azalttı ama tabii iddia, yayın ve sponsorluk gibi maaşlara dayalı gelirlerin olmaması bütün spor ekonomisini çok ciddi sıkıntılar altında bırakıyor. Bunun etkilerini önümüzdeki senelerde de göreceğiz." dedi.Alper Yılmaz, koronavirüs salgınının sebep olduğu finansal sorunlar nedeniyle basketbol dünyasında küçülme beklediğini dile getirdi.Salgının dünya ekonomisi üzerinde ciddi etkiler oluşturacağının altını çizen lacivert-beyazlı kulübün genel direktörü, şöyle devam etti:"Maçların yapılmıyor olması, çoğu takımın sponsor, televizyon ve seyirci gelirlerinden mahrum kalması demek. Şu an önümüzdeki dönemde maçlara seyirciyle mi başlayacağız? Şirketler bu kadar kapalı kaldıktan sonra nasıl geri yaklaşım gösterecekler? Geri dönüşlerinde tasarrufa mı gidecekler ya da halka ulaşmak için daha açık politika mı izleyecekler? Önümüzdeki sezon için dünya basketbolunda NBA de dahil olmak üzere küçülme bekliyorum. Bu, inşallah kısa süreli olur, diğer senelere yansımaz. Önümüzdeki sezonlar için oyuncuların ücretlerinin ve kulüplerin bütçelerinin düşeceğini varsayıyorum."Anadolu Efes Kulübünün katıldığı her organizasyonda en üst sıraları hedeflediğini anlatan Alper Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Önümüzdeki sezon en azından THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final ve ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk istiyoruz. Şu an takım yapısından çok mutluyuz, onları tutabilmek için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sözleşmesi biten ve opsiyonu bulunan oyuncular var. Bu süreç NBA takvimini de altüst etti. Avrupa Ligi, oynamama kararı verirse önümüzdeki sezonun çalışmasına başlayacağız. Şu an önceliğimiz, takımdaki oyuncularımızın sağlığını koruyup onları olası mücadele için en hazır şekilde tutmaya çalışmak."Alper Yılmaz, lacivert-beyazlı kulübün antrenmanlarını yaptığı Merter'deki tesislerinden taşınacaklarını belirtti.Tesisle ilgili birkaç alternatif plan üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, "Merter'deki tesislerimizden çıkacağız. Çıkmaya hazırlanıyoruz ama belirli süre daha kalabilir miyiz diye Merter'deki arazinin yeni sahipleriyle görüşme halindeyiz. Sinan Erdem Spor Salonu'na ofisi taşımak ya da başka yer aramak gibi alternatifler devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanından Sinan Erdem Spor Salonu'nun arkasındaki otoparkta yap-işlet modeliyle yer yapabilmek için ricamız olmuştu. Araya salgın süreci girdi. Salgından sonra tekrar oturup görüşeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.