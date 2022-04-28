Alper Yılmaz: 'Erken bir bayram hediyesi verdik'

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, Final Four'a kaldıkları Milan maçının ardından konuştu.



Alper Yılmaz, taraftarlara erken bir bayram hediyesi verdiklerini söyledi.



Yılmaz yaptığı açıklamada, "Erken bir bayram hediyesi verdik. Daha işimiz bitmedi. 2 maçımız daha var. Kolay olmayacak. Tüm destekleyenlere teşekkürler." dedi.





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