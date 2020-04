Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde sezonun tamamlanmasından yana olduklarını söyledi.Anadolu Efes Kulübünün Türkiye'de bir ilke imza atarak gerçekleştirdiği Dijital Medya Buluşması'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen liglerin durumları konusunda, "Bizim beklentimiz liglerin oynanması yönünde. Türkiye liginin yüzde 77'si oynandı, Avrupa Ligi'nde normal sezonun 24 maçı oynandı. Kulüplerin yatırımlarının, federasyonların çabalarının bir anda çöpe atılmasını istemiyoruz." dedi.Olası senaryolar üzerine soruları yanıtlayan Yılmaz, "En tercih etmeyeceğimiz şey beyaz sezon olur. Ağustostan beri emek harcıyoruz. Her hafta dünya kadar emeğiniz var, yok saymak mantıklı gelmiyor. İlk tercihimiz oynanabildiği kadar oynanması. Avrupa Ligi'nde kalan 6 maçın ve play-off'ların oynanmasından yanayız. Mantıklı süreler azaldıkça 8 final oynanabilir. İnşallah bir şekilde oynanabilir. 8 finali 4-5 gün içinde oynayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi Jordi Bertomeu'nun sezonu bitirmeyi planladıklarını hatırlatılması üzerine Yılmaz, organizasyonun oynanması yönündeki seçenekler konusunda ise "Her türlü ihtimal masada. Maçların oynanması için sağlıklı bir ortamın olması gerekiyor. Avrupa Ligi, maçları oynatma kararı alması halinde 31 gün öncesinden bize haber verecek. Biz de oyuncularımızı 3 gün için ülkeye çağıracağız. Gerekiyorsa bir karantina olacak. Sonra da 14 gün hazırlanmak için süre verecekler. Yeterli süremiz olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.THY Avrupa Ligi'nin bir şehirde oynanmasıyla ilgili seçenek konusunda Yılmaz, "Öyle şehir olmalı ki 10 ülkeden de gidilebilir ve dönülebilir olmalı. Aynı anda en az iki maç oynanacak salonları olmalı." değerlendirmesinde bulundu.Maçların bir merkezde oynanması halinde İstanbul'un da güzel bir örnek olabileceğini kaydeden Yılmaz, "Tarihler üzerinde ihtimalleri konuşup üzerine aksiyon alınacak. Dörtlü Final'e bu sezon Köln ev sahipliği yapacaktı. Hepsini oynayabiliriz. İstanbul'da gerçekleştirmek istersek, THY sponsorluğunu ve iki iddialı takım gibi etkenleri düşünürsek iyi senaryo olabilir."Yılmaz, Türkiye Basketbol Federasyonu yöneticileriyle de temas halinde olduklarını hatırlatarak, "Bize 'sezon oynanmazsa fikriniz nedir?' diye sordular. Biz de bu durumda sıralamanın olduğu gibi tescil edilmesini ilettik." şeklinde konuştu.Gelecek sezon için takımın yüzde 90'ını tutmayı düşündüklerini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Önümüzdeki sezon bütçelerin küçüleceğini tahmin ediyoruz. Ne kadar küçülür bunu öngörmek kolay değil. NBA konusunda sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyorum, draftları da ertelemeyi düşünüyorlar. Avrupa Ligi oynayabilirsek oyuncu maaşlarıyla, kontratlarıyla ilgili ortaklaşa bir anlaşma üzerinde duruyoruz. Sezonun uzaması halinde opsiyonların ileri tarihe ertelenmesi gibi bir sürü madde geçecek. Oyuncu bazlı daha değişik modifikasyonlar yapmamız gereken durumlar olacaktır."Kadroda bulunan oyuncuların da heyecanla maçların yeniden oynanmasını beklediğini anlatan Yılmaz, "Oyuncuların böyle iyi giden bir sezonu oynayarak bitirmek istediğini düşünüyorum. Larkin, Anderson, Beaubois, Peters ve Singleton yurt dışında. Oyuncuların sağlık durumu iyi. Antreman yapamamaktan şikayet etseler de destek veriyoruz. Son maçı 17 Mart'ta oynadık, neredeyse bir aydır antrenman yapmıyoruz. Bu ciddi sıkıntı yaratıyor. Gelecek oyuncuların 14 gün karantina süresini de dikkate alırsak kademe kademe antrenman yapabileceğimizi düşünüyorum. Geçmişindeki rahatsızlıktan dolayı Larkin sıkıntı yaşayabilirdi, o da iyi durumda." diye konuştu.Anadolu Efesli oyuncuların sezonu bitirme ve hedeflere ulaşma konusunda çok istekli olduğunu anlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Oyuncularımıza 'aman gelme' desek bile onların 'hayır geleceğiz ve oynayacağız' diyeceğini biliyoruz. Oyuncularımız son uçağa kadar bekledi. Giderken bana merak etmememi, çok iyi şekilde döneceklerini ve istediğimiz kupayı beraber kazanacağımızı söylediler."Bazı oyuncuların virüs korkusuyla Türkiye'den ayrılmadığına dikkati çeken Yılmaz, "Ailelerin yanında olmak istedikleri için gittiler. Burada kalanlar hallerinden memnun. Dunston'ın eşi Yunan. Eşinin 'Ben Yunanistan'a bile gitmem, burada kalacağım' dediğini biliyorum. Moerman 'ben hiçbir şekilde İspanya'ya gitmem' dedi. Micic de kalmayı tercih etti." ifadelerini kullandı.Takımdaki oyuncuların sözleşmeleriyle ilgili bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:"Beaubois, Moerman, Simon ve Dunston'ın seneye de sözleşmeleri bulunuyor. Diğer oyuncuların sözleşmeleri bitiyor. Aynı kadroyu korumak istiyoruz. Şu anda bu konuda görüşme içinde değiliz. Önümüze çıkacak tabloyu görmemiz gerekiyor."Yaşanan salgın sonrası diğer kulüplerle temaslarının ne olduğu yönündeki soruya Yılmaz, şu yanıtı verdi:"Geçen sezondan beri resmi olmasa da Kulüpler Birliği şeklinde oluşturduğumuz yapıyı devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda bütün koordinasyonu Tolga Öngören yapıyor. Kriz öncesinde de sonrasında diğer kulüplerle iletişim içindeyiz. Karşıyaka, TOFAŞ, Fenerbahçe, Gaziantep ile görüşmelerimiz oldu. Fikir alışverişimiz oldu."Bazı kulüplerin yabancı oyuncularla sözleşmelerini sonlandırdığının hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Herkes için zor dönem. Bütçelerin küçüleceğini tahmin ediyoruz ama ne kadar küçülür tam bilemiyoruz. Oyuncularıyla sözleşmesini fesheden kulüpler olduğu gibi 'ligler devam ederse gelir oynarsınız' diyen kulüpler de oldu. Biz Avrupa Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin oynanma ihtimalini düşünerek oyuncularımızı hazır tutmaya çalışıyoruz. Hiçbir oyuncuyla sözleşme feshetmedik. Feshedenlerin oyuncuları döndürme imkanı olmayacak. Sözleşmeleri feshetmeyen takımların güçlü kadrolarla mücadele edeceğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.Kovid-19'dan dolayı her alanda küçülme olacağına dikkati çeken Yılmaz, "Bu krizde en kolay toparlanabilecek alanlardan biri spor ekonomisi olacaktır. İnsanların seyretmek için sabırsızlandığı bir endüstri olduğunu düşünüyorum. Anadolu Efes olarak bizde de küçülme olacağını biliyoruz. Hangi şirketler krizden çıkmaz bunu öngörmek kolay değil. Önümüzdeki sezon için yüzde 30-40 küçülme bekliyorum. Bizim kaybımız yüzde 27-30 gibi söyleyebiliriz. Avrupa Ligi'nin oynanmayacağını, TV ödemeleri, başarı primleri, iddia gelirlerinin ödenmediğini düşünürsek yüzde 30 kayıp olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin'in durumuna değinen Yılmaz, "Kulüpte mutlu olduğunu biliyoruz. NBA opsiyonlu anlaşmamız vardı. Türk vatandaşı olarak devam edebilmesi için kadromuzda devam etmesi lazım. NBA olmazsa opsiyon olarak sözleşmemiz var. Larkin, önümüzdeki sene Avrupa'da olacaksa Anadolu Efes forması giyeceğini söyleyebilirim." diye konuştu.Yılmaz, ayrıca temmuz ayında Merter'deki tesislerinden çıkacaklarını ve Sinan Erdem Spor Salonu'nun arkasında bulunan alanda antrenman tesisi yapmak için başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.