Alper Yılmaz'dan Shane Larkin açıklaması

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te Genel Menajer Alper Yılmaz ile başantrenör Erdem Can ile yeni sezon öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Bakırköy'de gerçekleşen medya gününe kulüp çalışanları ve basın mensuplarının yanı sıra davetliler katıldı.



"ERDEM CAN DOĞRU İSİMDİ"



Ergin Ataman'ın ardından başantrenörlük koltuğuna gelecek ismi belirledikleri dönemde çok zorlandıklarını aktaran Alper Yılmaz, "Zor bir süreç oldu. Erdem'in yardımcı antrenörken gösterdiği performans, NBA'e gitmesi, Türk Telekom'da gösterdiği başarı, oyuncularla olan ilişkisi ve Anadolu Efes'in Türk antrenörle çalışmak istemesi etkili oldu. Erdem ile çalışmak istedik. Beraber başarabileceğimize inandık. Erdem'in bu iş için doğru bir insan olduğunu düşündük. Başantrenörümüz basketbolla yaşayan bir insan. İki sezon için beraberiz. İnşallah çok uzun bir süreç olur. Doğru tercih yaptığımıza inancımızı kuvvetlendirdi. İyi sonucu alabilmek için elinden gelenin en iyisini yapacağına inancımız tam. Umuyorum istediğimizi sahaya koyabiliriz ve sakatlıksız güzel bir sezon geçirebiliriz" ifadelerini kullandı.



"LARKIN'İN OLMAMASININ SEBEBİ SAKATLIKTIR"



A Milli Erkek Basketbol Takımı'na sakatlığı nedeniyle katılamayan Shane Larkin ile ilgili basında çıkan iddialara yanıt veren Yılmaz, "Milli takımın kadrosu açıklandığında yabancı oyunculara ve NBA'de forma giyen oyunculara 24'ünde gelmesi söylendi. Larkin ABD'de MR çektirdi. Kemik ödemi olduğu bilgisi geldi. Yöneticilerle konuştuk, gelsin bizim doktorlar baksın dediler. Geldi, 24 Temmuz'da MR çektirdi. Ciddi bir ödem olduğu raporlandı. Tedavisine başlandı. 2 hafta sonra kontrol olması gerektiği söylendi. 2 hafta sonra ödemin azaldığı ama halen devam ettiği söylendi. İyileşmesinin 6 hafta gibi süreceği ve zorlarsa 6 hafta daha artacağı söylendi. 25-26 Temmuz'da ciddi bir ağrısı oldu. ABD'deki doktoru çağırınca oraya gitti. Haftaya gelmesini bekliyoruz. Sağlık kontrolüne girecek. Sezona başlayıp başlamayacağı belli olacak. Zorlamak istemiyoruz. Bütün milli takımlar devşirme oyuncu kullanmaya çalıştı. Sırbistan dünya şampiyonasında Jokic ve Micic'siz gidiyorsa bu oyuncular üzerindeki görüşlerimizi sağlıkları üzerinden değerlendirmeliyiz. Milli takım önemli. Milli takım formasını giymenin gururunu biliyorum. Larkin milli takıma hep gitti ama şimdi sakatlığı izin vermiyor. Larkin'in milli takımda olmamasının ana ve tek nedeni sakatlıktır" diye konuştu.



"FENERBAHÇE İLE İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"



THY EuroLeague'de ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile yaşadıkları rekabete değinen Alper Yılmaz, "Fenerbahçe ile iyi ilişkilerimiz var. THY EuroLeague'de beraber hareket ederek basketbolu geliştirmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe ile birbirimizi iten kulüpleriz. Daha iyiyi hep istiyoruz. Bu sahada sertleşen mücadele olarak görülüyor. Geçen seneki mücadele basketbolseverleri doyuran bir mücadeleydi" şeklinde görüş belirtti.



"ERGİN ATAMAN EEN BAŞARILI KOÇ"



Anadolu Efes'in yeni başantrenörü Erdem Can, Ergin Ataman'ın Türk basketbol tarihinin en başarılı antrenörü olduğunu ifade etti.



Baskı hissetmediğini aktaran 42 yaşındaki çalıştırıcı, "Ergin Ataman, Türk basketbol tarihinin en başarılı antrenörü. İnsanın en büyük yaratacağı baskı kendisine kurduğu baskıdır. Kulübüm de ilk andan beri bana inanılmaz destek veriyor. Alper Yılmaz ile 2 yol arkadaşı gibiyiz. Kendi üzerimde başarmak istediklerimle ilgili baskı kuruyorum" dedi.



"DOĞUŞ'UN SAKATLANMA SÜRECİ BİZİ DE ÇOK ÜZDÜ"



Yeni transfer Doğuş Özdemiroğlu'nun sakatlığına ve takımın genel durumuna dair de açıklamalar yapan Erdem Can, şunları kaydetti:



"Doğuş'un sakatlanma süreci bizi de çok üzdü. Şansız bir şekilde sakatlandı. Önemli bir oyuncumuzu kaybettik. Daha sezon başında çok kötü bir sakatlık yaşandı. Türk oyuncuların daha fazla süre alacağı bir takım kurmak istiyorum. Yerli oyuncuları daha fazla işin içine sokarak başarılı olmalıyız Sorumluluk alacak, savunma yapacak ve rotasyonda gerekli cevabı verebilecek bir oyuncu bakıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Türk oyuncu rotasyonuyla ilgili Burak Can Yıldızlı'yı kadromuza kattık. Abilik yapacak, doğru antrenmanı yapacak, Efes ruhunu oyunculara verecek bir abinin takımda olmasını istedik. Doğuş'un sakatlığı 8 ay gibi görünüyor. En kısa zamanda dönmeye çalışacak."



NBA'de yardımcı antrenörlük yaptığı döneme de değinen Can, "NBA bana çok fazla şey kattı. Quin Snyder çok fazla sorumluluk verdi. Hala da çok fazla paylaşımımız var. Oyuncu ilişkileri ve hücum yönünde tempoyu kullanma konusunda kendime bir sayfa açtım. Kendime bir sistem oluşturdum" ifadelerini kullandı.