Alper Ulusoy'a havalimanında Fenerbahçe tepkisi!

maçının hakem ekibi, dün sabah saat 09:15'te Erkilet Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e hareket etti.F.Bahçe taraftarının büyük tepkisini çeken Alper Ulusoy ve arkadaşları, uçağı havalimanındaki CIP Salonu'nda (Özel yolcu salonu) bekledi.Bu esnada salonda kimse bulunmazken hakem ekibi uçağa geçmek için bulunduğu yeri terk edeceği sırada içeriye F.Bahçe taraftarı girdi. Hakemlere önce "Herkese günaydın" diyen taraftar, "Öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Dün akşamki maçın tekrarını izlediniz mi?" şeklinde soru yöneltti.Alper Ulusoy kapıya yakın olduğu için diğer hakemler bu soruya, "Tekrar izlememizi gerektirecek bir durum yok" yanıtını verdi. Taraftar bu kez "Neden gerek yok hocam, ne güzel yönettiniz! Bence bir daha izleyin ve nasıl bir maç yönettiğinizi görün" sözleriyle çıkıştı. Hakemler tansiyonun yükseleceğini hesap ederek bu kez yanıt vermedi ve CIP Salonu'ndan uzaklaştılar. Ardından taraftar, "Adamlar gözünün önündekini görmüyor, maçı izleseler ne olacak ki?" şeklinde kendi kendine söylenerek yerine oturdu.