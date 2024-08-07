Alper Uludağ'ın yeni adresi Sakaryaspor

1. Lig ekibi Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Alper Uludağ'ın yeni adresi Sakaryaspor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2024 15:42
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, defans oyuncusu Alper Uludağ'ı 1+1 yıllığına transfer etti.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen 33 yaşındaki Uludağ için Sakarya Atatürk Stadı'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan tecrübeli futbolcu, büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirterek, "Ben de bu önemli yolda kulübün bir parçası olmaktan çok çok gururluyum. İnşallah elimden geleni yapacağım." dedi.

Zorluklara alışkın biri olduğunu dile getiren Uludağ, "İnşallah bu zorluklara da en güzel şekilde cevap vereceğimi umuyorum. İnşallah öyle olur. Sakatsız, belasız bir sezon olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kulüp Başkan Vekili Semih İlkis de transferin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Uludağ, 1+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Belçika'da futbol serüvenine başlayan tecrübeli futbolcu, Türkiye'de Kayserispor, Trabzonspor, Akhisarspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Adana Demirspor ve Giresunspor kulüplerinde de forma giymişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery