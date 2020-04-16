Alper Potuk'un yeni takımı büyük ölçüde belli oldu

Son iki sezondur Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan ve istenmeyen adam ilan edilen Alper Potuk, adım adım İzmir'e gidiyor. 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu sarı-lacivertlilerin kadrosunda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncu, Göztepe'nin gündeminden düşmüyor. Sezon başında ve devre arasında Alper'i kadrosuna katmayı hedefleyen Göz Göz, 2020-21 öncesi bir kez daha temaslarını hızlandırdı. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut'un da transferini çok istediği Alper için İzmir ekibinin tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.Fenerbahçe Yönetimi'nin sezon başında maaşında yüzde 40 indirim yaptığı Alper Potuk'u gelecek sezon kadrosunda tutmak istemediği öğrenilirken, Göz Göz bu transferde mutlu sona ulaşmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı kulübün Başkanı Mehmet Sepil'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la da Alper Potuk transferinde görüştüğü ve oyuncunun da kabul etmesi halinde imzaların atılabileceği ileri sürüldü.Rahatsızlığı bulunan babasının İstanbul'daki tedavisi nedeniyle devre arasında kendisine Süper Lig'den gelen tüm teklifleri reddeden Alper'in de Göztepe'ye gitmesi bekleniyor.Alper Potuk, son iki sezonda Süper Lig'de yalnızca 13 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 285 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye gol ya da asist olarak katkı sağlamadı.