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Alper Potuk'tan Cocu itirafı

Alper Potuk, Phillip Cocu'nun kendisiyle yaptığı özel toplantıların detaylarını anlattı.

Kaynak: Milliyet
Alper Potuk'tan Cocu itirafı
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02 Ağustos 2018 04:40
Fenerbahçe İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yi 2-1 mağlup ederken Alper Potuk 2 golle yıldızlaştı.

2 golle yıldızlaşan Alper Potuk, forvet oynamasıyla ilgili, "Hocamız bizimle sürekli toplantılar yapıyor. "Forvet gelsin, gelmesin, sen çalışmanı bozma, senden memnunum" dedi" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren yıldız isim, "İlk yarıda çok pozisyona girdik ama gol atamadık, golleri 2. yarıda attık. Benfica maçı öncesi iyi bir hazırlık maçı oldu" dedi.

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