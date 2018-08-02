Alper Potuk'tan Cocu itirafı

Fenerbahçe İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yi 2-1 mağlup ederken Alper Potuk 2 golle yıldızlaştı.
2 golle yıldızlaşan Alper Potuk, forvet oynamasıyla ilgili, "Hocamız bizimle sürekli toplantılar yapıyor. "Forvet gelsin, gelmesin, sen çalışmanı bozma, senden memnunum" dedi" ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren yıldız isim, "İlk yarıda çok pozisyona girdik ama gol atamadık, golleri 2. yarıda attık. Benfica maçı öncesi iyi bir hazırlık maçı oldu" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
2 golle yıldızlaşan Alper Potuk, forvet oynamasıyla ilgili, "Hocamız bizimle sürekli toplantılar yapıyor. "Forvet gelsin, gelmesin, sen çalışmanı bozma, senden memnunum" dedi" ifadelerini kullandı.
Maçı değerlendiren yıldız isim, "İlk yarıda çok pozisyona girdik ama gol atamadık, golleri 2. yarıda attık. Benfica maçı öncesi iyi bir hazırlık maçı oldu" dedi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın