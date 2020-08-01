Alper Potuk'a Süper Lig'den iki talip çıktı

Fenerbahçe'de gelecek sezon planları arasında yer almayan Alper Potuk'a Süper Lig'den iki talip çıktı.

Haber; Sabah
Alper Potuk'a Süper Lig'den iki talip çıktı
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01 Ağustos 2020 13:54
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon katkı alamadığı isimlerden birisi olan Alper Potuk transfer döneminin gözde isimlerinden birisi olacağa benziyor.

Göztepe'nin ardından Süper Lig'in yeni takımı Erzurum BŞ Belediye'nin de tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Fenerbahçe, Alper Potuk'un satışa onay vermesine karşın Alper Potuk'un da kararı önem taşıyor.

29 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.



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