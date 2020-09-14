Alper Potuk'a Süper Lig'den bir talip daha

Geçen sezonu 8. sırada tamamlayan ve yeni sezonda daha üst sıraları hedefleyen Gaziantep FK, Galatasaray mağlubiyetiyle lige girdi.



Kırmızı- Siyahlılar toparlanmak adına transferde gaza bastı. Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'u listesine alan Antep temsilcisi yıldız oyuncunun menajeriyle temas kurdu.



Sivas'la ciddi şekilde görüşen ancak henüz anlaşamayan Alper'in geleceği merakla bekleniyor.



Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray maçının ardından, "Kadroda 16 oyuncumuz var. Serbest olan oyuncular var. Bu zamana kadar transfer yapamayan, hiçbir takımın istemediği oyuncular. Takımıma transfer şart. Kaliteli oyuncular lazım. Sadece transfer olsun diye transfer yapmamak gerekiyor. Para konusunda da dikkatli davranmamız gerekiyor. O yüzden seçici olmalıyız. Parayı har vurup harman savurma lüksümüz yok. Hazırlayacağım, aday oyuncular değil sahaya çıkıp kalitesini gösterecek futbolcular lazım. Bunun için de harcama yapmamız gerekiyor." sözlerini kullanmıştı



