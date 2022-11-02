Alper Potuk: 'Seri galibiyetlere başlıyoruz!'

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 4 Kasım Cuma günü sahasında Erzurumspor FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Alper Potuk, Erzurumspor maçı ile seri galibiyetlerin geleceğini düşündüğünü söyledi.



Alper Potuk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'un ligde geride kalan maçlarda Adanaspor maçı hariç iyi oyun oynadığını ama sonuçların istedikleri gibi olmadığını belirtti.



Futbolda herkesin hataları olabileceğine dikkati çeken deneyimli orta saha oyuncusu, "Kazanamadık, bazen VAR'a takıldık, bazen hakem hatalarına, bazen kendi hatalarımıza takıldık. Bir türlü kazanamadık ama her şeye rağmen geride kalan haftaların çok kötü geçtiğini düşünmüyorum. Zorlu süreci atlattığımızı düşünüyorum. Erzurumspor maçı ile seri galibiyetlerin geleceğini düşünüyorum." diye konuştu.



Alper, bütün şehrin kendilerine güvenmesini isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz maçları kazanmayı herkesten daha çok istiyoruz. Arkadaşlarımızla sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bazen saha içinde olaylar istediğimiz gibi olmuyor. Erzurumspor iyi bir camia, önemli bir takım ama biz de içeride kazanacağımızı düşünüyorum. Hatta sadece Erzurumspor değil, önümüzdeki 4 maçı kazanıp 4'te 4 yapabiliriz. Arkadaşlarımız ile konuştuk. En kötü 10 puan alabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider."



Kendi performansı ile ilgili hiçbir zaman bahanelere sığınmadığını dile getiren Alper Potuk, şunları kaydetti:



"Takıma geçen sezon katıldım. Geçen sene hep beraber kötü bir sezon yaşadık. Geçen sene hem bireysel anlamda hem de takım olamama adına çok geç toplandık. Birçok etki oldu. Bu istenmeyen bir durumdu. Bireysel olarak ben de istediklerimi sahaya yansıtamadım. Bu sezon da geçen sezon gibi iyi başlayamadık ama toparlanarak şampiyonluğa yürüyeceğimize inanıyorum. Camia olarak kenetlenip hak ettiğimiz yere çıkmak için mücadele ediyoruz."







