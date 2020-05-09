Alper Potuk: "En çalışkan ben olacağım"

Fenerbahçe'de affedilen Alper Potuk, "İşime artık dört elle sarılacağım dedi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Alper Potuk: 'En çalışkan ben olacağım'
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09 Mayıs 2020 14:42
Fenerbahçe Yönetimi'yle yaptığı görüşmenin ardından yeniden takıma dahil edilen Alper Potuk, bu sebepten büyük bir sevinç yaşamıştı.

Kndisine yeniden şans verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Alper, "İşime artık dört elle sarılacağım. Antrenmanların en çalışkan futbolcusu ben olacağım. Kısaca yönetimin bana tanıdığı bu şansı en iyi şekilde değerlendirip, takıma bundan sonra büyük katkı vermeye çaba göstereceğim" dedi.

Sarı - lacivertli formayla bu sezon 8 maça çıkan Alper, gol ya da asist katkısı veremedi.

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