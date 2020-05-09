Alper Potuk: 'En çalışkan ben olacağım'

Fenerbahçe Yönetimi'yle yaptığı görüşmenin ardından yeniden takıma dahil edilen Alper Potuk, bu sebepten büyük bir sevinç yaşamıştı.Kndisine yeniden şans verilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Alper, "" dedi.Sarı - lacivertli formayla bu sezon 8 maça çıkan Alper, gol ya da asist katkısı veremedi.