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Alper Potuk, 155 gün sonra!

Fenerbahçe'nin Zenit ilk 11'inde yer alan Alper Potuk, tam 155 gün sonra sarı lacivertli forma ile ilk 11'de şans buldu.

Kaynak: Sporx.com
Alper Potuk, 155 gün sonra!
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21 Şubat 2019 19:47
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alper Potuk'u ilk 11'de kullandı. Alper, böylece 155 gün sonra Fenerbahçe ilk 11'inde kendisine yer buldu.

27 yaşındaki futbolcu, en son 20 Eylül tarihinde oynanan Dinamo Zagreb maçında ilk 11'de şans bulmuştu.

Yanal, forvette ise söylediği gibi Andre Ayew'i kullandı. Cezalı olan Isla'nın yerine ise sağ bekte Şener Özbayraklı görev alacak.

İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i;



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