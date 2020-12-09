Alper Pirşen: 'TFF'nin hakem açıklaması manidar'

Fenerbahçe'de Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, TFF'nin hakemler ve MHK'ya yönelik eleştirilere yanıt vermesinin ardından bir açıklamada bulundu.Ali Koç'un hakem eleştirilerinin ardından TFF'den hakemlere destek mesajı gelmişti. Buna dair konuşan Alper Pirşen şu ifadeleri kullandı..."Yapılan açıklama ortaya yapılmış, doğrudan Fenerbahçe'ye olarak algılamadık. TFF'nin hakemlerle ilgili bakışının pozitif olduğunu görüyoruz. Önerilerimizi not ettik, kulüplerle işbirliğine hazırız diye bir kısım var. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde bu çağrıyı biz önemsedik, olumlu bulduk. Ali Koç'uın bazı önerileri olmuştu. Bu iş öyle havada kalmasın, başkanımızın somut önerileri gibi diğer kulüpler de önerilerini sunsun. Ligler oynanıyor şu anda. Ertelenmiş bir çalıştay gibi olmasın""Kulüpler hemen toplansın, gelecek hafta bunu konuşsun. Kulübümüz de resmi yolla bir yazı yollamak üzere şu anda TFF'ye. Yapıcı önlemlerimizi dikkate almalarını rica ediyoruz. Haftalardır bir sürü takım açıklamalar yapıyordu. Derbide de hoş olmayan olaylar oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarından hemen 1 gün sonra bu açıklamanın yapılması manidar geldi bize. Pozitif bakacak olursak Fenerbahçe Kulübü'nün söyledikleri önemseniyor. Bizim için önemli bir geri bildirim oldu.""Sayın başkanımızın belirttiği hususlarda TFF neden refleks göstermedi? Bu konuda tatmin değiliz. Maalesef geç gelen açıklama yüzünden testi kırılmış oldu. Bir hakemin ciddi töhmet altında kalmış olduğu bir durum oluştu. Babası bile devreye girdi. Umarız bundan sonra daha dikkatli olunur. TFF'den en önemli beklentimiz, hakem önerilerimizi, beklentilerimizi dinleyecekleri bir toplantı düzenlemeleri."