Alper Pirşen: 'Ofsayt yok, yakalandılar'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Gençlerbirliği'ne 2-1 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında konuştu.



VAR'da çizgiyi çeken operatörün Fenerbahçe aleyhine çalıştığını kaydeden Pirşen, "Galatasaray maçının operatörü de aynı arkadaş, Mesut'un karşıdan fotoğrafını çektiler, ayak değdi mi değmedi mi vermediler, biz dijital çalışma yaptığımızda onun da ofsayt olmadığı ortaya çıktı. Onu yapan operatör, bu maçta da top ayaktan çıktıktan sonra çizgi çiziyor. Bizi aptal yerine koyamazlar, yakalandılar. Yapıyı, içinde kimler olduğunu biliyoruz. Hawk-eye operasyonunun bir karşılığı olacak, hem burada, hem Galatasaray maçında karşımıza çıkan bu kişiyle ilgili gerekenleri yapacağız. Gerekirse bu kişinin tüm detaylarını açıklayacağız. Hem bu yapının, hem hakem camiasının silkelenmesi gerekiyor, yeni bir düzenin kurulması gerekiyor. Bazen 5 saniye, bazen 5 dakika sürüyor, aklımızla oynamayın. Artık futbol olmaktan çıktı. Burada verilen mücadele kahpece bir golle moral olarak çökmemize neden oluyor. Biz artık Fenerbahçe olarak dehşete düşüyoruz. Ben artık sindiremiyorum. Öfke katsayımız o kadar yükseldi ki nasıl davranmamız gerektiği konusunda ikilemde kalıyoruz. " ifadelerini kullandı.



