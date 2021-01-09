Alper Kelkitli: 'Gece gündüz çalıştık'

Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Hes Kablo Kayserispor'un antrenörü Alper Kelkitli, üzerindeki sıkıntı ve stresi atan takımın daha iyi yerlere geleceğini söyledi.



Kelkitli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünleri çok özlediklerini ifade etti.



Soyunma odasında olsun, sahada olsun inanılmaz bir takım bütünlüğü yakaladıklarını belirten Kelkitli, futbolcuları mental olarak bir yerlere getirmek istediklerini aktardı.



Oyuncu grubunun her şeye layık olduğunu vurgulayan Kelkitli, şunları kaydetti:



"Biz Kayserispor olarak buraları hiçbir zaman hak etmedik. Bir haftalık dönem içerisinde gece gündüz çalıştık. Bize desteklerini esirgemeyen kulüp başkanımıza, çalışanlarımıza, yöneticilerimize teşekkür ederiz. Kulüpteki 72 çalışanın hepsinin duasını aldık. Hepsine çok teşekkür ederiz. Büyük kaptanımız Sapunaru ve İlhan Parlak'a çok çok teşekkür ederiz. Kayserispor üzerindeki sıkıntıyı ve stresi attı, bundan sonra daha iyi yerlere gelecektir. Galibiyet tüm Kayserimize gelsin."







