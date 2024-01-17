Türkiye'nin ilk astronotu olarak görev yapacak Albay Alper Gezeravcı'nın kimliği ve uzaya gönderilme tarihi merak konusu oldu. Peki, Alper Gezeravcı evli mi? Alper Gezeravcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ailesi

2 Aralık 1979 tarihinde Mersin'de doğan Gezeravcı, Türk Hava Harp Okulu'nda elektronik mühendisliği eğitimi aldı ve aynı zamanda Dayton, Ohio'daki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü'nde de eğitim gördü. F-16 pilotu olarak Türk Hava Kuvvetleri'nde 21 yıl görev yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nisan 2023'te duyurulan Gezeravcı, SpaceX Axiom Space-3 misyonu kapsamında 2023 yılının son çeyreğinde Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün geçirecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden diğer üç uluslararası astronotla birlikte Crew Dragon ile uçması planlanıyor.

Uzaya gönderilme süreci öncesinde, Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, Türk milletinin gökyüzünün sınırlarını aşarak derin uzay hedeflerine ulaştığını belirterek, Milli Uzay Programı'nın hayata geçirilmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğini vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu anlatan bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak, "Bayrağında ay-yıldızı taşıyan Türk milletinin ufku gökyüzünün ötesine, uzayın derinliklerine uzanıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Uzay Programı hedeflerimizi adım adım hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.