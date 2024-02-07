Haber Tarihi: 07 Şubat 2024 16:31 - Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 16:41

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı dönüşü canlı izle

Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş tarihi olumsuz hava şartları ile nedeniyle ertelenmesinin ardından yeni tarih belli oldu. Alper Gezeravcı, bugün TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılacak. Peki, Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı canlı dönüşü izle

Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı dönüşü canlı izle
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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Ax-3 ekibi uzay yolculuğunu tamamlamıştı. Uzayda 13 deney gerçekleştiren Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılarak Dünya'ya ne zaman dönüş yolculuğuna geçeceği ise merak konusu oldu. Peki, Alper Gezeravcı döndü mü, ne zaman dönecek? Alper Gezeravcı canlı dönüşü izle

ALPER GEZERAVCI DÖNDÜ MÜ?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü 3 kez ertelenmişti.

Gezeravcı ve ekibinin Dünya'ya ne zaman döneceği ile ilgili Axiom ve SpaceX'ten yeni bir açıklama geldi.

Axiom'dan yapılan açıklamada "Dragon kapsülü TSİ 16:45'te uluslararası uzay istasyonundan ayrılacak. Kapsülün kapısı TSİ 15.00'te kapatılacak." denildi.

SpaceX'ten yapılan açıklamada da yolculuğun 47,5 saat süreceği açıklandı.

Atmosfere girişin ardından sürtünmenin etkisiyle yavaşlayacak olan Dragon kapsülü paraşütlerin açılmasının ardından iniş yapacak.

ALPER GEZERAVCI NE ZAMAN DÖNECEK?

SpaceX şirketi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Alper Gezeravcı'nın bugün hava koşullarına bağlı olarak TSİ 17.05'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmasının hedeflediği açıklandı.

SpaceX şirketi, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Gezeravcı'nın 36 saat sürmesi beklenen yolculuğun ardından cuma günü saat 05.05'de dünyaya dönmesi planlanıyor.

ALPER GEZERAVCI DÖNÜŞÜ CANLI İZLE
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Alper Gezeravcı
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