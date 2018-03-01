  •  
    Beşiktaş'ın gözdesi imzayı atıyor! 20 milyon
  •  
    Mustafa Denizli: "Parası var ama taraftarı yok..."
  •  
    Ümit Özat'tan Ali Koç'a cevap var: "Para için..."
  •  
    Ali Koç'un Fenerbahçe için çok BÜYÜK planı!
  •  
    Aziz Yıldırım'ın seçim sonrası 10 BÜYÜK planı!

Alper Bakırcıgil yeniden başkan seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu seçimlerinde başkan yeniden Alper Bakırcıgil seçildi.

Alper Bakırcıgil yeniden başkan seçildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2018 17:46
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Olağan Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı.

Yapılan başkanlık seçiminde eski başkan Alper Bakırcıgil yeniden başkanlığa seçildi.

Dört adayın yarıştığı olağan genel kurula 171 delegeden 139'u katıldı. Yapılan oylamanın ardından bir oy geçersiz, iki oy boş çıkarken, adaylardan Umut Çevik 12, Yaşar Önel 20, Uğur Baran Tenekecioğlu 41, Alper Bakırcıgil ise 63 oy aldı.

Oylamada rakiplerini geride bırakan Alper Bakırcıgil, yeniden TSYD Ankara Şubesi başkanlığına seçildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için