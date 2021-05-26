Alpaslan ve Aytaç transferinde Terim etkisi

Göztepe'de Alpaslan Öztürk, Kasımpaşa'da Aytaç Kara... Sezon boyunca adından söz ettiren ikiliyi hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe istedi. Ancak son sözü Fatih Terim söyledi. İki oyuncu da tecrübeli hocanın çağrısını duyar duymaz 'Evet' dedi

Haber; Fanatik
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Alpaslan ve Aytaç transferinde Terim etkisi
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26 Mayıs 2021 11:15
İç transferde olduğu gibi dış transferde başlangıcı hızlı yapan Galatasaray, Göztepe'den Alpaslan Öztürk, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşmaya varmıştı. Sözleşmeleri sona eren ve yurtiçi yurtdışı birçok takımdan teklif alan iki oyuncunun da tercihini Galatasaray'dan yana kullanmasının perde arkasında Terim var.

Öyle ki; Göztepe ile kontratı sona ererken Şampiyonlar Ligi oynayacak olan Beşiktaş'tan da teklif alan Alpaslan Öztürk, Terim'in kendisini bizzat istemesinden sonra düşünmeden Aslan'a 'evet' dedi.

31 MAYIS'I BEKLİYORLAR

İki sezondur Kasımpaşa'da gösterdiği başarılı performansla transfer dönemi başlamadan birçok kulübü peşine takan Aytaç Kara'nın da aynı şekilde Fatih Terim'e duyduğu hayranlık nedeniyle gelen önerileri düşünmeden reddedip Galatasaray'la anlaşmaya vardı.

Her iki oyuncunun da resmi olarak boşa çıkacakları tarih olan 31 Mayıs'ı bekledikleri ve ardından kendilerini Sarı-Kırmızılı takıma bağlayan 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.


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