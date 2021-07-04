Alpaslan Öztürk'ün 2013'teki Galatasaray anısını eşi paylaştı

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sarı - kırmızılı oyuncunun 2013 yılındaki fotoğrafını paylaştı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Alpaslan Öztürk'ün 2013'teki Galatasaray anısını eşi paylaştı
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04 Temmuz 2021 14:21
Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı. Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray hikayesi aslında yıllar önce başlamış.

27 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllar önce çekilen fotoğrafı ve o fotoğrafın anısını ortaya çıktı. Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün 2013 ve 2021 yılında Türk Telekom Stadı önünde çekilen iki fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şancı, "Yıl 2021 birde yana kaydırın, yıl 2013... 8 yıl önce bugün dedim ki 'bir gün burada oynayacaksın' Allah nasip etti yine haklı çıktım" dedi.





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