Alpaslan Öztürk'ün 2013'teki Galatasaray anısını eşi paylaştı

Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı. Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray hikayesi aslında yıllar önce başlamış.27 yaşındaki savunma oyuncusunun yıllar önce çekilen fotoğrafı ve o fotoğrafın anısını ortaya çıktı. Ebru Şancı, eşi Alpaslan Öztürk'ün 2013 ve 2021 yılında Türk Telekom Stadı önünde çekilen iki fotoğrafını paylaştı.Ebru Şancı, "" dedi.