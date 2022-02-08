Alpaslan Öztürk, Torrent'i kızdırdı!

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk'ün Alanyaspor maçından önce teknik direktör Domenec Torrent'i kızdırdığı ve bu nedenle maç kadrosunda yer almadığı öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Alpaslan Öztürk, Torrent'i kızdırdı!
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08 Şubat 2022 08:51
Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kadrosunda yedek kulübesinde iki kaleci (İsmail Çipe ve Berk Balaban) oturması dikkat çekti. Antalya kampında yer alan Alpaslan Öztürk ise tribündeydi.

TORRENT'İ KIZDIRDI

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; iki hafta önceki Kasımpaşa maçında omuzundan sakatlanan Alpaslan'ın ciddiyetsiz tavırları yüzünden yeni hocası Torrent'i kızdırdığı ortaya çıktı. İspanyol hoca, Alanyaspor maçına yönelik taktik toplantısında oyuncularına rakipleriyle ilgili en ince ayrıntıyı anlatırken, Alpaslan'ın dinlemediğini ve güldüğünü gördü.

KADROYA ALMADI

Takım içinde disiplini sağlamak isteyen İspanyol teknik adam, bunun üzerine 28 yaşındaki savunma oyuncusunu odadan çıkardı ve Alpaslan Öztürk'ü Alanyaspor maçı kadrosuna da almadı.

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