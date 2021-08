Galatasaray'ın deneyimli stoperi Alpaslan Öztürk, Randers'ı 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırdığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Flaş röportajda konuşan Alpaslan Öztürk, "Camiamıza hayırlı olsun. Büyük Galatasaray'ın yeri her zaman Avrupa'dır. Asla pes etmeyen Galatasaray gördüm. Takım arkadaşlarımı tek tek tebrik ettim." dedi.



"Taraftar büyük etken." diyen Alpaslan Öztürk, "Dünyanın sayılı taraftarlarından. Her zaman bekleriz, bize büyük destek oluyorlar. Mutluyuz, Huzurluyuz." açıklamasını yaptı.



Maçta oluşan yara izini gösteren Alpaslan Öztürk "Savaş izleri, gururla taşınır. Ben de savaş izimi, gururla taşıyacağım. Her şey Galatasaray için." ifadelerini kullandı.