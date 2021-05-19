Başkanlık seçimi ve bu sürecin getirdiği belirsizlik nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, zorlu şartlara rağmen transfer çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sözleşmesi sona eren yerli oyuncularla temas kuran Sarı-Kırmızılı kulübün kadrosuna katmak istediği oyunculardan biri de Alpaslan Öztürk. Başarılı bir performans sergilediği Göztepe'de sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla, Galatasaray'ın yanı sıra Beşiktaş ve Fenerbahçe de yakından ilgileniyor.



Terim için çok önemli



Şu sıralarda kendisine gelen teklifleri menajeriyle birlikte değerlendiren Alpaslan'ın gönlünün ise Galatasaray'dan yana olduğu öğrenildi. Sarı-Kırmızılı kulüpten resmi teklif bekleyen başarılı defans oyuncusu, özellikle teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezon planlamasında önemli bir yere sahip. Fatih hoca, göreve devam etmesi halinde Alpaslan'ı hem sağ bek hem de stoper olarak kullanmayı düşünüyor.



Alt yapısı Belçika'dan



Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Alpaslan, Belçika'nın Antwerpen şehrinde doğdu. Alt yapı eğitimini burada alan, performansıyla Standard Liege'e kadar yükselen Alpaslan, ardından Kasımpaşa'ya kiralanarak Türkiye kapısını araladı. Sonrasında Eskişehir'de de kiralık olarak görev yapan Alpaslan Öztürk, sözleşmesi bitince Elazığ'ın yolunu tuttu. Asıl çıkışı ise 2018 yılında geldiği Göztepe'de yaşadı.







