Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a hazırlanıyor

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Alpaslan Öztürk ne tatile gitti ne de dinlenmeye çekildi. Sezon biter bitmez özel hoca tutan başarılı stope, Aslan'a en iyi şekilde başlamak istiyor.

Haber; Fanatik
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Alpaslan Öztürk, Galatasaray'a hazırlanıyor
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04 Haziran 2021 12:11
Göztepe'de gösterdiği müthiş performansın ardından birçok takımı peşine takan, adı uzun süre Fenerbahçe ve Beşiktaş 'la da anılan Alpaslan Öztürk, Fatih Terim'i kendisini çok istemesi nedeniyle Galatasaray'a evet demişti.

Son maçın ardından Sarı-Kırmızılı kulüple görüşerek her konuda anlaşan ve resmi sözleşme için geri sayıma geçen Alpaslan tatile gitmek yerine çalışmayı seçti.

Hiç ara vermeden özel bir hocayla yeni sezon hazırlıklarına başlayan 27 yaşındaki futbolcu her gün yaptığı fiziksel antrenmanlarla beraber yeni sezon hazırlıklarına tam anlamıyla hazır olarak başlamayı planlıyor.




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