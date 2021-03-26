Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'ye doğru

Süper Lig'de yarışa devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi bitecek Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi bitecek Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi.