Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'ye doğru

Sportif direktör Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezonun transfer çalışmalarını yapan Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katmaya çok yakın...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'ye doğru
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26 Mart 2021 11:53
Süper Lig'de yarışa devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.

Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi bitecek Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi.



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