Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'ye doğru

Süper Lig'de yarışa devam eden Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosu için çalışıyor.



Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Göztepe ile sözleşmesi bitecek Alpaslan Öztürk ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



27 yaşındaki stoperin menajeriyle yapılan görüşmelerde tüm şartların konuşulduğu ve sezonun ardından imzaların atılacağı belirtildi.



