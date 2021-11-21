Alpaslan Öztürk: "Çekişmeli olacak!"

Galatasaraylı Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Alpaslan Öztürk: 'Çekişmeli olacak!'
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21 Kasım 2021 18:20
Galatasaray'ın deneyimli stoperi Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Alpaslan Öztürk'ün açıklamaları:

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir atmosfer var. Benim de ilk derbim. İnşallah güzel bir maç olur ve 3 puanı biz alırız.

Farklı bir maç doğal olarak. Konsantrayon seviyeleri üst düzey. Çekişmeli bir maç olacak. İki kaliteli takımın mücadelesi söz konusu. Takımıma güveniyorum. Güzel bir oyunla taraftarımıza güzel bir gün yaşatmayı istiyoruz."


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