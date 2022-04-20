Alpaslan Aydın: 'Kupayı namağlup tamamlayacağız'

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında çarşamba günü İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'ya konuk olacak Bahçeşehir Koleji'nde genel menajer Alpaslan Aydın, turnuvayı namağlup tamamlamak istediklerini söyledi.



Karşılaşmanın yapılacağı Unipol Arena'da gerçekleştirilen antrenman öncesi basın mensuplarına konuşan Aydın, "Daha önce bu kupayı kazandılar ve formdalar. Biz de formdayız. Son 2 maçımızı kazanarak geldik. İnşallah bu kupayı namağlup olarak tamamlayacağız." dedi.



Başarıyı getiren faktörün ekip olmaktan geçtiğini dile getiren Aydın, şöyle devam etti:



"Biz çok uğraşıyoruz ama bu işin düğüm noktası ekip. Bütün çalışma arkadaşlarımız büyük emek verdi. Kulüp açıldığından bu yana ekibin yüzde 90'ıyla beraberiz, ayrılmadık. İnşallah uzun yıllar beraber olacağız. Bu işin sırrı ekip olmak. Hepimiz çok istiyoruz ve aile ortamımız var. Bunun da sonucu başarı oluyor. Kupa olarak çok heyecanlıyız. Bu Türkiye'ye gelecek 7. Avrupa Kupası. Tarihi bir kupa olacak. Bir Türk antrenörün kazandığı 3 kupa olacak. Altyapımızdan çıkan bir koçla buraya geldik. Biz bu yola gençlerimiz ve çocuklarımız için çıktık. Onlara daha çok ulaşacağımız, onlara istediğimiz işleri daha çok yayacağımız bir aracı olacak bu kupa. O yüzden ayrı bir önemi var"



Kupayı seyircileriyle kaldıracaklarına inandıklarını aktaran Aydın, "Yarı finalde müthiş bir atmosfer vardı. Finalde daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bu maçlar, izlenmesi çok güzel maçlar. Bizim açımızdan kazanmak çok önemli. Herkesi maça bekliyorum. Müthiş bir maç olacak 27'sinde. İnşallah kupayı seyircimizle kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.



Alpaslan Aydın, ligi ilk 7'de bitirerek önümüzdeki sene FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmek istediklerini ve orada da şampiyonluğu hedeflediklerini sözlerine ekledi.





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