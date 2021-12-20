Alparslan Büyük Selçuklu 7. bölüm izle tek parça

Yeni bölüm Alparslan Büyük Selçuklu vatandaşlar sabırsızlıkla diziyi beklemeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan 7. bölüm 20 Aralık Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak. Peki yeni bölüm Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları hangi senaryoyu oynayacak? Alparslan dizisinin yeni bölümünde ekranlara yansıyacak konular merakla bekleniyor.Alparslan'ın veliahtlığı reddetmesi, herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanır. Alparslan ise annesinin katili Kekavmenos'tan intikam almak ve Vaspurakan'ı Türklere yurt etmek için farklı bir yol seçer. Alparslan'ın seçtiği bu yol, Bizans'ın hiç beklemediği bir hamledir ve bu hamle, kendi içlerinde büyük bir teyakkuza neden olur. Kekavmenos'un Alpagut'a Akça'yı vurdurmasının altında ise Kekavmenos'un bambaşka bir amacının olduğu ortaya çıkar. Akça ve Alpagut'un ortak davası, devam edebilecek midir? Alparslan'ın hanedan haklarından feragat etmesinin ardından, onun kuyusunu kazmak isteyenlerin sesi daha da yükselir. Alparslan, tüm bu engelleri aşıp inandığı yolda zafere yürüyebilecek midir?Alparslan, oba baskınında annesini öldüren kişinin Kekavmenos olduğunu öğrenince, intikam için harekete geçer. Akça ise, başındaki Karaca derdinden kurtulmak zorundadır. Alparslan'la Kekavmenos arasında yaşananlar, Bizans içinde yeni gerginliklerin tohumunu atar. Yınal'ın tahta çıkma yolunda Kündüri ile yaptığı plan, devlet içinde büyük karışıklıklara yol açarken; Kekavmenos ve Bozan arasındaki kirli ittifak ise, Selçuklu'yu büyük bir çıkmaza sokacaktır. Tüm bunlar yaşanırken; Kekavmenos'un, Akça ve Alpagut'u zor durumda bırakacak hamlesi ne olacak? Alparslan, Kekavmenos'tan almak istediği intikam uğruna dönülmez bir yola girecektir.