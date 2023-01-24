Alparslan Büyük Selçuklu 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu son (43) bölüm full izle!

Sultan Tuğrul, Alparslan ve Kutalmış'ın çekişmesine daha fazla müsaade etmemiş, kendisinden sonra tahta çıkacak ismin Süleyman olacağını ilan etmişti. Bunu duyan Kutalmış ve Alparslan şok olmuşlardı. Kutalmış, Tuğrul tahtta olduğu sürece boyun eğeceğini ama öldükten sonra kimseyi tanımayacağını söyler. Kutalmış'ın tavrı böyleyken Alparslan ne yapacak? O da mı başkaldıracak, yoksa Tuğrul'a ve devlete itaatine devam mı edecek? Kutalmış ile karşı karşıya gelmeleri artık kaçınılmazdır.Seferiye, Akınay ve Melikşah; Gülce ile Serdar'ı kaçıran Burkay'ın peşinden giderken kaza geçirmiş ve bir uçurumun kıyısında ölüm ile baş başa kalmıştı. Seferiyeler bu durumdan nasıl kurtulacak, kendi başlarına mı halledecekler, yoksa yardıma gelen olacak mı? Alparslan, Seferiye'nin düştüğü bu zor durumdan haberdar olabilecek mi? Hem Seferiye'yi ölüm tehlikesinden hem de Gülce'yi Burkay'ın elinden kurtarabilecek mi?Süleyman ile Flora'yı baş başa yakalayan Grigor, onlara ne yapacak? Alexander fevri bir hareketle Süleyman'ı kılıçla yaralar, Süleyman hayatta kalabilecek mi? Grigor, Süleyman'ın veliaht olduğunu öğrendiğinde bunu kendisi için bir koz olarak kullanacak mı? Öke'yi de yanında tutan Grigor'un, Selçuklu'ya karşı eli güçlenmişti. Grigor'un siyaseti için böyle olumlu şeyler yaşanırken Ani'ye gelen misafir, onun tadını kaçıracak. Grigor bu ziyaretten hiç memnun kalmayacaktır.





