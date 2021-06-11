Alp Yalman: 'Fazla aday zarar vermez'

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylardan Burak Elmas'ın listesinde Disiplin Kurulu Başkanı olan Alp Yalman, Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'a konuştu.



1990-96 yılları arasında kulübe başkanlık yapan 81 yaşındaki yönetici, fazla aday olmasının sorun olmadığını belirtti ve şunları söyledi:



"Önceliği Galatasaray olan ayrışmanın içinde olmaz. Seçilecek adam %25'le seçilecek, zarar verir diyorlar. Bu doğru değil, fazla aday zarar vermez. Galatasaray'da karşı taraf diye bir durum olmaz. Örneğin bir masa toplandı. Aynı masa organizasyonu Mustafa Pekin'in yönetimi sırasında da olmuştu. Ben bunu doğru bir planlama ile Galatasaray için endişe edenlerin sevgi ile bir araya gelmesi olarak değerlendiriyorum. Aile toplantısıdır. Kimse, kimse üzerinde etki kurmaya, yönlendirmeye çalışmamalı."



"GELECEĞE DEĞER KATACAK"



Alp Yalman, "Neden Burak Elmas?" sorusuna ise şu cevabı verdi:



"Burak'ın çocukluğunu, kulübe üye olduğu zamanı biliyorum. Enerjisi ve düşünceleriyle Galatasaray'a çok büyük fayda sağlayacağını inanıyorum. Burak gibi Galatasaray'ın geleceğine katma değer katabilecek değerleri taşın altına elimizi koyarak desteklememiz gerekiyor. Burak Elmas neyi, nasıl ve kimlerle yapmak istediğini iyi biliyor."



ALP YALMAN İLE KISA KISA



– Sizin zamanınızdaki yönetim anlayışı ve duruşu nasıldı?



"Hepimiz çok iyi arkadaştık. Sıfır egoyla çalışırdık ve önceliğimiz sadece Galatasaray'dı. Tabii ki görüş ayrılıklarımız oluyordu. Ancak bir beyin fırtınası ile herkes fikrini söylüyordu doğru neyse onu yapıyorduk."



– Yönetim kurullarında kriterler nelerdi?



"Öncelikle en çok faydayı kim sağlayacaksa onları tercih ediyorduk. Kulüp yöneticiliğinde tecrübe çok önemli. Camia içini tanımak kadar camia dışındaki kişi ve kurumları da tanımak yöneticilik için önemli bir faktör."



– Kulüplerin gelir durumu nasıldı?



"Eskiden 'Parayı nasıl bulacağız' derdik. Şimdi 'Parayı nereye harcayacağız' diyoruz. Artık parayı bulmak değil doğru harcamak önemli. Galatasaray'da ilk hedef borcu bitirmek olmalı. Hem tasarruf gerekli hem de yatırım gerekli. Hatasız planlama şart."



– Transferler için ne söylersiniz?



"Hagi, Popescu, Taffarel, Simovic, Prekazi, Kubilay Türkyılmaz, Uğur Tütüneker gibi kariyerli isimleri transfer ettik. Bunların üzerine altyapıdan gelen oyuncuları koyuyorduk. Bu zamanların en büyük hatası sıradan yabancılara büyük paralar veriliyor, yerlilere güvenilmiyor olması."







