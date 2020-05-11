Alo 144 Sosyal Yardım 1000 TL başvuru

Alo 144 Sosyal Yardım 1000 TL başvuru sorgulama hattı. Alo 144 ne işe yarar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1000 lira yardım parası sözünü verdikten sonra birçok aile mağdur olduklarını bildirdi. Bunun için yapılması gereken çalışmaların hızlandırılmasını isteyen vatandaşlar konunun detaylarını merak ediyor. Özellikle "1000 TL yardım paramı alamadım","1000 TL yardım parası için nereyi aramalıyım, diyenler için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışma yürütüyor. Peki ama ALO 144 nedir? ALO 144 ne işe yarar? İşte merak edilen detaylar...

11 Mayıs 2020 17:42
Alo 144 Sosyal Yardım 1000 TL başvuru
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ulaşamayan kişilerin son zamanlarda araştırdığı ilk numara "ALO 144" oluyor. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Himetler Bakanlığı'nın kendi web sitesinde yayınlamış olduğu "ALO 144" detayları...
Alo 144 Hizmeti

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 08:00 - 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ALO 144 ÇAĞRI MERKEZi BİLDİRİSİ

Yoksul vatandaşlarımıza en yakın noktada ve insan odaklı bir anlayışla hizmet sunabilmek için bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü "Alo 144 Sosyal Yardım Hattı"nı 27.10.2009 tarihinde vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur.

Sabit hatlardan 144 tuşlandığında ücretsiz olarak aranabilen Alo Sosyal Yardım Hattı ile sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza profesyonel iletişim desteği sağlanmaktadır.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı ile ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Alo 144 Sosyal Yardım Hattı resmi internet sitesinde detaylı olarak açıklamalarda bulunulmuştur.  Bu konuda yer alan detaylı açıklama aşağıya aynen aktarılmıştır.

Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi 08:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Alo 144 Hattına yurt içinden yapılan aramalar ücretsizdir.



Kürtçe ve Arapça bilen personel bu dillerde gelen çağrıları cevaplamaktadır.

İşaret dili bilen personel görevlendirilerek, telefon görüşmesi yapamayan işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızla 0 549 441 2 144 nolu hat üzerinden görüntülü görüşme yapılabilmektedir.

Bakanlığımız hizmetlerinin daha etkin verilebilmesi için tüm mobil ve sabit telefon operatörleri ile yazışma yapılarak, vatandaşlarımızın Alo 144 Hattı'na ücretsiz mesaj (sms) gönderilebilmektedir

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