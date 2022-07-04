ALMEIDA, SEPAHAN'DA GÖREVE BAŞLADI

ACADEMICA'DA ÇALIŞTI

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan Hugo Almeida, antrenör olarak kariyerine devam etme kararı aldı. Almeida'nın yeni adresi İran oldu. Portekizli, tanıdık bir sima ile birlikte çalışacak.İran ekibi Sepahan'da teknik direktörlük görevine bir dönem Antalyaspor'da da çalışan Jose Morais getirildi. Morais, kendi ekibinde Hugo Almeida'ya da yer verdi.Hatırlanacağı üzere Hugo Almeida, Portekiz ekibi Academica'da kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve daha sonra görevinden ayrılmıştı.Portekizli Almeida, 2010-11 sezonunda Werder Bremen'den geldiği Beşiktaş'ta 20 maçta 8 gol attı. 2011-12 sezonunda 35 maçta 14 gol kaydeden Almeida, 2012-13 sezonunda 22 maçta 10 gol ve 2013-14 sezonunda ise 15 gol atmıştı. Siyah-beyazlı formayla 47 gol atan Almeida, Beşiktaş'ın ardından Cesena, Kuban, Anzhi, Hannover, AEK, Hajduk Split ve Academica takımlarında oynadı.