Almeida'nın yeni görevi belli oldu!

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Portekizli golcü Hugo Almeida, kariyerine antrenör olarak devam edecek. Almeida'nın yeni adresi netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Almeida'nın yeni görevi belli oldu!
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04 Temmuz 2022 12:38
Beşiktaş'ın eski golcülerinden biri olan Hugo Almeida, antrenör olarak kariyerine devam etme kararı aldı. Almeida'nın yeni adresi İran oldu. Portekizli, tanıdık bir sima ile birlikte çalışacak.

ALMEIDA, SEPAHAN'DA GÖREVE BAŞLADI

İran ekibi Sepahan'da teknik direktörlük görevine bir dönem Antalyaspor'da da çalışan Jose Morais getirildi. Morais, kendi ekibinde Hugo Almeida'ya da yer verdi.

ACADEMICA'DA ÇALIŞTI

Hatırlanacağı üzere Hugo Almeida, Portekiz ekibi Academica'da kısa bir süre geçici teknik direktörlük görevini üstlenmiş ve daha sonra görevinden ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Portekizli Almeida, 2010-11 sezonunda Werder Bremen'den geldiği Beşiktaş'ta 20 maçta 8 gol attı. 2011-12 sezonunda 35 maçta 14 gol kaydeden Almeida, 2012-13 sezonunda 22 maçta 10 gol ve 2013-14 sezonunda ise 15 gol atmıştı. Siyah-beyazlı formayla 47 gol atan Almeida, Beşiktaş'ın ardından Cesena, Kuban, Anzhi, Hannover, AEK, Hajduk Split ve Academica takımlarında oynadı.



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