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Almeida: "Galatasaray kaliteli takım ama..."

Galatasaray ile 0-0 berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Benfica'da sağ bek Andre Almeida, Galatasaray'ın kalitesine dikkat çekti ve zorlandıklarını vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Almeida: 'Galatasaray kaliteli takım ama...'
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22 Şubat 2019 01:30
Benfica'nın sağ beki Andre Almeida, Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Almeida, "Zor olacağını biliyorduk ve öyle oldu. Galatasaray kaliteli bir takım ama oyunun çoğunu kontrol etmeyi başardık. Tur atladık, şu an en önemlisi bu" dedi.

"ADIM ADIM GİDELİM"

"Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidersiniz?" sorusunu yanıtlayan Almeida, "Adım adım gidelim. Şimdi dinlenip önümüzdeki maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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