Almeida: 'Galatasaray kaliteli takım ama...'

Benfica'nın sağ bekiile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Almeida, "Zor olacağını biliyorduk ve öyle oldu. Galatasaray kaliteli bir takım ama oyunun çoğunu kontrol etmeyi başardık. Tur atladık, şu an en önemlisi bu" dedi."Avrupa Ligi'nde nereye kadar gidersiniz?" sorusunu yanıtlayan Almeida, "Adım adım gidelim. Şimdi dinlenip önümüzdeki maça odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.