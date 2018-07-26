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Almeida: ''Fenerbahçe'yi düşünmüyoruz...''

Benfica'nın başarılı savunma oyuncusu Andre Almeida, Fenerbahçe maçında sahadaya 'hazır' bir takım olarak çıkacaklarını dile getirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Almeida: ''Fenerbahçe'yi düşünmüyoruz...''
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26 Temmuz 2018 14:04
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da savunma oyuncusu Andre Almeida'dan kısa bir değerlendirme geldi.

Borussia Dortmund ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Andre Almeida, Fenerbahçe karşısına 'hazır' bir takım olarak çıkacaklarını söyledi.

Sezon öncesindeki maçlarla eksiklerini kapatmaya çalıştıklarını dile getiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Fenerbahçe maçıyla ilgili de ''Fenerbahçe bu sezonki ilk resmi maçımız olacak. Şu an adım adım, eksiklerimizi kapatarak ilerliyoruz. Fenerbahçe maçını düşünmüyoruz. Ancak Portekiz'de onların karşısına çıktığımızda 'hazır' bir takım olarak sahada yer alacağız'' ifadelerini kullandı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.

İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.



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