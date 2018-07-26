Almeida: ''Fenerbahçe'yi düşünmüyoruz...''

3. ön eleme turundaile karşılaşacak Benfica'da savunma oyuncusu'dan kısa bir değerlendirme geldi.Borussia Dortmund ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Andre Almeida, Fenerbahçe karşısına 'hazır' bir takım olarak çıkacaklarını söyledi.Sezon öncesindeki maçlarla eksiklerini kapatmaya çalıştıklarını dile getiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Fenerbahçe maçıyla ilgili deifadelerini kullandı.Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Fenerbahçe ile karşılaşacak.İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.