Almanya'dan Mesut'a ''açıklama yap'' baskısı

asıllı milli oyuncukamuoyu önünde açıklama yapmasını istedi.dergisine yaptığı açıklamada,şimdiye kadar açıklama yapmayarak sorulara cevap verilmesini bekleyen birçok taraftarı hayal kırıklığına uğrattığını ileri sürdü.diyen Grindel, Mesut'un hata yaptığını iddia ederek, Türk asıllı oyuncuya bir şans vermenin adil olduğunu savundu.Grindel, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Almanya Milli Takımı'nda geleceği olup olmadığına ilişkin soruya,yanıtını verdi.oynayanfutbolcularve, mayıs ayındailebuluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi.Bu fotoğrafın ardındanvelinç kampanyasına varan eleştiriler yapılmıştı.ise olayı yönetememekten dolayı tepki görmüştü.