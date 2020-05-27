Almanya'daki Türk derbisinde kazanan, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman oldu!

Almanya Bundesliga'da 28. hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, Schalke 04'ü konuk etti.
Merkur Spiel-Arena oynanan müsabaka, Fortuna Düsseldorf'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Düsseldorf'un gollerini 63. dakikada Rouwen Hennings ve 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Schalke 04'ün tek golünü ise 53. dakikada Weston McKennie attı.
Milli futbolcumuz Kenan Karaman, Bundesliga'daki son 5 maçında 5. golünü kaydetmiş oldu.
4 maçlık beraberlik serisine nokta koyan Fortuna Düsseldorf, puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste oynadığı 8. maçından da galibiyet çıkaramayan ve koronavirüs sonrası 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.
Fortuna Düsseldorf, gelecek hafta lig lideri Bayern Münih deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise Werder Bremen'i konuk edecek.
MİLLİLERİN HEPSİ FORMA GİYDİ
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, mücadelede 90 dakika forma giyen isimler oldular. Schalke 04'te forma giyen milli futbolcularımızdan Ozan Kabak, 90 dakika boyunca sahada kalırken, Ahmed Kutucu 74. dakikada oyuna dahil oldu.
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Merkur Spiel-Arena oynanan müsabaka, Fortuna Düsseldorf'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Düsseldorf'un gollerini 63. dakikada Rouwen Hennings ve 68. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Schalke 04'ün tek golünü ise 53. dakikada Weston McKennie attı.
Milli futbolcumuz Kenan Karaman, Bundesliga'daki son 5 maçında 5. golünü kaydetmiş oldu.
4 maçlık beraberlik serisine nokta koyan Fortuna Düsseldorf, puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste oynadığı 8. maçından da galibiyet çıkaramayan ve koronavirüs sonrası 3. maçından da mağlubiyetle ayrılan Schalke 04 ise 37 puanda kaldı.
Fortuna Düsseldorf, gelecek hafta lig lideri Bayern Münih deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise Werder Bremen'i konuk edecek.
MİLLİLERİN HEPSİ FORMA GİYDİ
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcularımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman, mücadelede 90 dakika forma giyen isimler oldular. Schalke 04'te forma giyen milli futbolcularımızdan Ozan Kabak, 90 dakika boyunca sahada kalırken, Ahmed Kutucu 74. dakikada oyuna dahil oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın