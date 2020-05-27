Almanya'daki Türk derbisinde kazanan, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman oldu!

Almanya Bundesliga'da 28. hafta mücadelesindekonuk etti.Merkur Spiel-Arena oynanan müsabaka,üstünlüğüyle tamamlandı.Düsseldorf'un gollerini 63. dakikadave 68. dakikadakaydetti. Schalke 04'ün tek golünü ise 53. dakikadaattı.Milli futbolcumuz Kenan Karaman, Bundesliga'daki son 5 maçında 5. golünü kaydetmiş oldu.4 maçlık beraberlik serisine nokta koyan, puanını 27'ye yükseltti. Ligde üst üste oynadığı 8. maçından da galibiyet çıkaramayan ve koronavirüs sonrası 3. maçından da mağlubiyetle ayrılanise 37 puanda kaldı.Fortuna Düsseldorf, gelecek hafta lig lideri Bayern Münih deplasmanına gidecek. Schalke 04 ise Werder Bremen'i konuk edecek.Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcularımız, mücadelede 90 dakika forma giyen isimler oldular. Schalke 04'te forma giyen milli futbolcularımızdan, 90 dakika boyunca sahada kalırken,74. dakikada oyuna dahil oldu.