  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı

Almanya ligi Bundesliga ve Bundesliga 2 toplamda 4.42 milyar avro ciroya ulaştı.

Kaynak: AA
Almanya'daki futbol ligleri 4,42 milyar avro gelire ulaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 17:08
Alman Futbol Ligi (DFL), geçen sezon birinci (Bundesliga) ve ikinci ligin (Bundesliga 2) toplam 4,42 milyar avro gelir elde ettiğini açıkladı.

DFL'nin her yıl hazırladığı rapora göre, Bundesliga ve Bundesliga 2'nin toplam geliri, üst üste 14. yılda da büyüdü. Liglerin 2017-18 sezonundaki geliri, önceki yıla göre yüzde 10'un üstünde artışla 4,42 milyar avroya çıktı.

18 kulüpten 17'sinin 100 milyon avro barajını aştığı Bundesliga'nın geçen sezonki geliri, 2016-17 sezonuna kıyasla yüzde 13 yükselerek 3,81 milyar avroya yükseldi.

Raporda ayrıca Bundesliga kulüplerinin, bünyelerindeki futbol akademilerine 2002'den beri 1,6 milyar avro yatırım yaptığı bilgisi de verildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için