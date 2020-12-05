Almanya 1. Bundesliga'nın ilk iki sırasında yer alan Bayern Münih ve RB Leipzig karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan 10. hafta mücadelesi 3-3'lük eşitlikle sona erdi.



Leipzig, 19. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle öne geçti. Bayern Münih, bu gollere 30. dakikada Jamal Musiala ve 34. dakikada Thomas Müller ile karşılık verdi. Justin Kluivert, 36. dakikada skora tekrar eşitliği getirdi.



İkinci yarıya hızlı başlayan Leipzig, 48. dakikada Emil Forsberg ile tekrar öne geçti. Bayern Münih, 75. dakikada Thomas Müller ile eşitliği sağladı.



Leipzig'te Alexander Sörloth, 78. dakikada Haidara yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Bayern Münih, 23 puanla liderlik ünvanını korudu. RB Leipzig ise 21 puanla takibini sürdürdü.



Bayern Münih, gelecek hafta Union Berlin'e konuk olacak. RB Leipzig ise sahasında Werder Bremen'i ağırlayacak.



