Almanya'da Schalke 04 küme düştü

Bundesliga'nın 30. hafta maçında Schalke, Bielefeld deplasmanına çıktı.



Schüco Arena'daki maçı Bielefeld 1-0 kazanırken Schalke 04 ekibi küme düşmenin şokunu yaşadı.



Bu sezon gösterdikleri performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Schalke, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alarak adeta sonunu hazırladı. Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın bonservisinin sahibi olan Schalke, 33 yıl sonra küme düşerek bu sezonun en büyük hayal kırıklığı yaratan takımlarından biri oldu.



Öte yandan eski bir Schalkeli olan Fenerbahçeli Mesut Özil de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Lütfen çabuk geri dön Schalke." sözlerini kullandı.



