Almanya'da liderin adı değişmiyor: Bayern Münih

Bayern Münih, Werder Bremen'i deplasmanda 3-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Almanya'da liderin adı değişmiyor: Bayern Münih
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13 Mart 2021 19:33
Almanya 1. Bundesliga'nın 25. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Robert Lewandowski farkı 3'e çıkardı. Niclas Fullkrug, 86. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.

Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 58'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Evinde 4 maç sonra kaybeden Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.

Bayern Münih, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Werder Bremen ise sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Mainz 1-0 Freiburg
Union Berlin 2-1 FC Köln
Wolfsburg 5-0 Schalke



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