Almanya 1. Bundesliga'nın 25. haftasında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih 3-1'lik skorla kazandı.



Bayern Münih, 22. dakikada Leon Goretzka ve 35. dakikada Serge Gnabry'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Robert Lewandowski farkı 3'e çıkardı. Niclas Fullkrug, 86. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.



Bayern Münih, bu galibiyetle birlikte puanını 58'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Evinde 4 maç sonra kaybeden Werder Bremen ise 30 puanda kaldı.



Bayern Münih, gelecek hafta Stuttgart'ı konuk edecek. Werder Bremen ise sahasında Wolfsburg'u konuk edecek.



BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI



Mainz 1-0 Freiburg

Union Berlin 2-1 FC Köln

Wolfsburg 5-0 Schalke



