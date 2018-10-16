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Almanya'da Joachim Löw'ün bileti kesildi!

Son zamanlarda kötü bir performans gösteren Almanya Milli Takımı teknik direktörü Joachim Löw'ün görevinin tehlikede olduğu belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Almanya'da Joachim Löw'ün bileti kesildi!
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16 Ekim 2018 19:26
Almanya Milli Takımı'nda teknik direktör Joachim Löw için tehlike çanları çalıyor. Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan, Uluslar Ligi'nde de çıktığı iki maçta gol atamayan Almanya'da Löw'ün geleceği de ciddi şekilde tartışılmaya başlandı.

Alman gazeteci Michael Reis, her 10 Alman'ın 8'inin Löw'ü istemediğini belirtti ve değişikliğin zamanının geldiğini söyledi.

12 yıl Almanya'yı çalıştıran Löw için sonun geldiğini belirten Michael Reis, yeni teknik direktör için Klopp veya Sammer'in uygun olacağını kaydetti.

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