Almanya'da flaş gelişme: Kulüp karantinaya girdi, lig ertelenecek mi?

Almanya'da Bundesliga 2 ekiplerinden Dynamo Dresden'de 2 koronavirüs vakasına rastlandı. Tüm oyuncular, teknik ekip ve yardımcı ekip karantinaya alındı.

Haber; AA
Almanya'da flaş gelişme: Kulüp karantinaya girdi, lig ertelenecek mi?
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09 Mayıs 2020 21:21
Bundesliga 2 ekiplerinden Dynamo Dresden, kulüpte 2 koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve tüm oyuncuların, teknik ekibin ve yardımcı ekibin karantinaya alındığını açıkladı.

Dresden Sportif Direktörü Ralf Migne yaptığı açıklamada, "Sağlık kuruluşları ile temas halindeyiz, federasyonla görüşüyoruz ancak gerçek şu ki, 14 gün boyunca idmana çıkamayız, maç yapamayız" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını sonrasında en erken geri dönen lig olmaya hazırlanan ve 16 Haziran'da geri döneceğini açıklayan Almanya'da, bu gelişmenin ardından nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Dynamo Dresden'in, yapılan plana göre 17 Mayıs Pazar günü Hannover ile maçı bulunuyordu.

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