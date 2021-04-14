Almanya'da domino etkisi: Löw - Flick - Nagelsmann

Alman futbol efsanesi Lothar Matthaus, Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick'in EURO 2020'den sorna Almanya Milli Takımı'nın başına geçeceğini iddia etti.



Sky yayınında konuşan Matthaus, "2 hafta önce görüşümü söylemiştim. Hansi Flick'in Bayern Münih'tkei son sezonu. DFB'nin listesinde en üstteydi. DFB, Hansi Flick'e bir teklif yaptı. Hansi'yi istiyorlar. Sezon biter bitmez de Almanya için çalışmaya başlayacak. İç sahadaki Augsburg maçı, Hansi'nin Bayern Münih'in başındaki son maçı olacak." dedi.



Alman efsane, "Bayern Münih, Hansi Flick'in gidişine hazırlık yapmaya başladı. Leipzig'in hocası Julian Nagelsmann ile konuşmalar başladı. Finansal detaylar bile konuşuluyor." açıklamasını yaptı.



NAGELSMANN: "BAYERN İLE BİR KONUŞMA YOK"



Julian Nagelsmann ise Sky'a yaptığı açıklamada, "Bayern ile görüşmeler yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Lothar bu bilgiyi nereden aldı bilemiyorum. Menajerlerim için de geçerli. Bir konuşma olmadı. Kulübümle de konuşmadım. Çünkü konuşacak bir şey yok. 2023'e kadar Leipzig ile sözleşmem var." dedi.



Kasım 2019'da Niko Kovac'ın yerine Bayern Münih'in başına geçen Hansi Flick, 18 ayda 6 kupa kazandı.



