Almanya'da Bundesliga 16 Mayıs'ta başlayacak

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) bugün Frankfurt'ta düzenlediği üyeler toplantısında, 1. ve 2. futbol liglerinin ne zaman başlatılacağına ilişkin karar verdi.DFL Başkanı Christian Seifert, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, ligler başladığında sıkı bir şekilde DFL'in hazırladığı "hijyen ve test" tasarısına uyulacağını belirterek, "Bundesliga'yı ve İkinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga 2) 16 Mayıs'ta sürdürmeyi planlıyoruz." dedi.Karşılaşmaların normal bir dönemde yapılmayacağına işaret eden Seifert, "Her maç gözetim altında olacak. Her maç günü bir sonraki maç gününü hak ettiğimizi ispatlamamız için bir fırsattır. '' dedi.Seifert, her aktörün kendisine Kovid-19 virüsünün bulaşmaması konusunda sorumlu olduğunu, herkesten de bu sorumluluğun yerine getirmesini beklediğini kaydetti.Mart ayı ortasında askıya alınan Bundesliga'nın 26. haftası 16,17 ve 18 Mayıs tarihlerinde oynanacak.Borussia Dortmund-Schalke 04RB-Leipzig-FreiburgHoffenheim-Hertha BerlinFortuna Düsseldorf-PaderbornAugsburg-WolfsburgEintracht Frankfurt-Borussia MönchengladbachKöln-Mainz 05Union Berlin-Bayern MünihWerder Bremen –Bayer Leverkusen