Almanya'da bir fedakarlık da Schalke 04 oyuncularından geldi

Almanya Bundesliga'da kulüplerin ekonomik kaybını düzeltmek için yapılan fedakarlıklar sürüyor.Schalke 04 kulübünden yapılan açıklamada; takımın oyuncularının kulübün diğer çalışanlarını desteklemek ve kulübün mali durumunu dengelemek için,tarihine kadar maaşlarının belirli kısmından feragat ettikleri belirtildi.Schalke'nin Spor Yönetimi sorumlusu Jochen Schneider bu durum hakkında;dedi.Futbolcuların maaşlarının ne kadarlık bölümünden feragat ettikleri ise açıklanmadı.Alman futbolunda daha öncegibi takımlar da 20 milyon avro civarında bir parayı, Bundesliga 2'de zorlu günler geçiren kulüplere bağışlamışlardı.