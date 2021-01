Almanya'da amatör futbol kulüpleri Kovid-19 salgınından olumsuz etkilendi

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerden dolayı faaliyetlerde bulunamayan amatör futbol kulüpleri, bu süreçte hem maddi hem de sportif olarak olumsuz etkilendi.



Çin'in Vuhan kentinde 2019 sonunda ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Kovid-19 nedeniyle Almanya'da pandemi tedbirleri ilk kez 2020'ın mart ayında alındı.



Bu tedbirler çerçevesinde sportif faaliyetlerin yapılması yasaklandı ve amatör futbol liglerdeki müsabakalara da ara verildi.



Ülkedeki vaka sayılarının düşmesi sonucu 2020'nin yaz aylarında hijyen kuralları çerçevesinde sahalarda tekrar futbol oynanmaya izin verildi, ancak ekim ayında salgının ikinci dalgasına yakalanan Almanya'da Kovid-19 tedbirleri kapmasında 2020'in kasım ayından beri amatör futbol liglerinde antrenmanlar yapılamıyor.



Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) yanı sıra ikinci ve üçüncü ligde de karşılaşmalar seyircisiz olarak oynanmaya devam ederken, amatör liglerde futbolcuların müsabakalar çıkması yasak.



Berlin'de amatör liglerde faaliyet gösteren Berlin Hilalspor Kulübü Genç Takımlar Sorumlusu Veysel Öner ile Viktoria Berlin Kulübü Genç Takımlar Koordinatörü Hasan Keskin ve Viktoria Berlin'in yöneticilerinden Thorsten Fubel, AA muhabirine Kovid-19 salgının Alman amatör kulüplerine etkilerini anlattı.



1987'de Berlin'de kurulan Hilalspor'un kurucularından da olan Öner, yeni sezonda 3-5 maç oynandıktan sonra kasımda pandeminin ikinci dalgada alınan tedbirlerle amatör liglere ara verildiğini anımsatarak, "Öyle bir dalga ki amatör takımlarını alıp götürdü." dedi.



Öner, futbolun oynanmadığı ve antrenmanların yapılmadığı bu dönemde futbolcuların performanslarının düştüğüne işaret ederek, gençlerin topla oynamadıklarında futboldan koptuğunu, evde daha fazla bilgisayarda oyun oynadığını ve kilo aldıklarını ifade etti.



Gençlerin futboldan uzaklaştığını anlatan Öner, "Futbolla bir ilgileri kalmıyor. Bunlar futbolu seven çocuklar. İlk dalgadan sonra antrenmana başladığımızda çocuklar sahada darmadağın olmuştu. Çocukları toparlayamamıştık. Bizi de dinlememişlerdi. Şimdi zor bir durumdayız." şeklinde konuştu.



Veysel Öner, salgının ikinci dalgası bittikten sonra kulüplerin kendilerini nasıl toparlayacağını düşündüklerini belirterek, ancak amatör liglerde bu sezonun ikinci yarısında da futbol oynanmayacağını varsaydığını söyledi.



Belirsizlikten şikayet eden Öner, "Ne olacak belli değil. Önümüzü göremiyoruz. Ne gelecek, nasıl bir şey olacak bilemiyoruz." dedi.



Pandemiden ve alınan tedbirlerden kulüplerin olumsuz etkilediğini anlatan Öner, "Biz küçük bir takımız. Maddi olarak biz aidatlarla geçiniyoruz. Hesabımıza para girmiyor. Takımın gideri, masrafları var. Masrafları bile karşılayamaz hale geldik." diye konuştu.



Veysel Öner, salgın öncesinde haftanın 7 günü kulübe geldiğini ve burada diğer antrenörlere yardım ettiğini anımsayarak, "Bugün buraya kasımdan beri üçüncü gelişim. İnsan yavaş yavaş kopuyor. Üçüncü dalga gelmeden kendimizi toparlayıp da yeniden bir atılım yapalım niyetindeyiz." açıklamasını yaptı.



"Amatörlere yapılmış bir haksızlık aslında"



Öner, maçların Bundesliga'da oynanıp amatör liglerde henüz başlamamasını eleştirerek, "Amatörlere yapılmış bir haksızlık aslında. Bundesliga oynanıyorsa amatörlerde de maçlar oynanabilir. Zaten amatör takımların maçlarında 3-5 tane seyirci oluyor. Kimse kimseyle temas etmiyor. Çocuklar sahada futbolu oynayıp bittikten sonra eve gidebilirler. Soyunma odasına girme yasağı ve duş alma yasağı koymuşlardı. Üstümüzü giyinerek gelip topumuzu oynayıp gidebilirdik. Bunu da yapmadılar. Neden yapmadılar bunu da anlamadım." değerlendirmesinde bulundu.



Viktoria Berlin Kulübü Genç Takımlar Koordinatörü Hasan Keskin de pandeminin bir taraftan sosyal bağları kopardığını, diğer taraftan salgının futbola yansımalarının da üzücü olduğunu belirtti.



Keskin, "Artık antrenman yok. Takım olarak bir yere gidip çalışma yapamıyorsunuz. Alışmış olduğunuz maç performansı şu anda yok." dedi.



Ellerindeki olanakları en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlatan Keskin, belirli program çerçevecinde oyuncuları yeniden başlangıç zamanına kadar hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.



Keskin, sahalarda futbol oynanmasının yasaklanmasına tepki göstererek, "Futbol sahalarında en az pandeminin yaşandığını biliyoruz. Bunlar araştırmadan çıkan veriler. Buna rağmen her şeyin birden kapatılmasının politik sebeplerden dolayı olduğunu düşüyoruz." diye konuştu.



Gerekli önlemlerin alınmasına rağmen liglerin ertelendiğini anlatan Keskin, "Keşke seyircisiz oynansaydı iyi olabilirdi. Bazı kararlar var ki onları değiştiremiyorsunuz. Onlarla yaşamayı da öğreneceksiniz." şeklinde görüş belirtti.



Kulübün yöneticilerinden Thorsten Fubel de salgından dolayı kampları organize etme gibi faaliyetlerin yapılamadığını aktararak, "Bu çerçevede maddi olarak da sağlıklı bir şekilde sezonu tamamlamak zor oluyor. Hafta sonları turnuvalar ve karşılaşmalar yapılarak bir düzen olması iyi oldurdu. Şu an bir şeyler planlamak, bir girişimde bulunmak çok zor. Salgından dolayı bir yerde tıkanma oluyor. Eksik olan düzen." ifadelerini kullandı.