Almanya'da 4.4 milyar euro'luk yeni yayın ihalesi imzalandı!

Almanya'da, Sky ve DAZN ile yeni yayın ihalesi imzalandı. 4 yıllık anlaşmanın toplam bedeli 4.4 milyar euro olarak belirlendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Almanya'da 4.4 milyar euro'luk yeni yayın ihalesi imzalandı!
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22 Haziran 2020 17:18
Almanya'da yeni yayın ihalesinde anlaşma sağlandı.

Sky ve DAZN ile atılan 4 yıllık imzanın toplam bedeli 4.4 milyar euro olarak belirlendi. Bir önceki anlaşmadan 240 milyon euro daha az bir miktara anlaşma sağlanması dikkatleri çekti.

Öte yandan Almanya'da gelecek sezonda pazartesi günü oynanacak maçlar iptal edildi.



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