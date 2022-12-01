Almanya yine gruptan çıkamadı

Dünya Kupası'nın güçlü ekiplerinden Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'de de grup aşamasında elendi.



Katar'ın ev sahipliği yaptığı şampiyonada E Grubu son maçında Kosta Rika'yı 4-2 mağlup eden Almanya puanını 4'e yükseltse de aynı puana sahip İspanya'nın averajla gerisinde 3. sırada kalarak turnuvaya veda etti.



2022 Dünya Kupası'na 2-1'lik Japonya yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci maçında ise İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya, tek galibiyetini gruptaki son maçta Kosta Rika karşısında elde etti ancak bu sonuç son 16 için yeterli olmadı.



Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya, Katar'da son 16 turunu göremedi.



E Grubu'nda Japonya 6 puanla lider, İspanya'da 4 puan ile aynı puana sahip Almanya'nın averajla önünde grup ikincisi olarak son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise 3 puan ile son sırada kaldı.



2014'ten sonra kötü gidiş sürüyor



Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Almanya, son 2 kupada ise oynadığı 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti.



2018 Dünya Kupası'na Meksika yenilgisiyle başlayan Almanya, ikinci karşılaşmasında İsveç'i 2-1'le geçti. Almanlar, son maçında ise Güney Kore'ye 2-0 kaybetti ve grup sonuncusu olarak kupadan elendi.



Almanya 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde Fransa'ya 2-0 kaybederek elenmişti. Almanya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise son 16 turunda İngiltere'ye 2-0 kaybederek erken bir veda yaşamıştı.



Dünya Kupası'nı 1954, 1974, 1990 ve 2014'te olmak üzere 4 kez kazanan Almanya, İtalya ile en fazla Dünya Kupası kazanan ülkeler sıralamasında 5 kupası bulunan Brezilya'nın ardından 2. sırada yer alıyor.



